Caça da FAB cai durante voo de treinamento, e piloto consegue ser resgatado

Um caça da Força Aérea Brasileira caiu durante um voo de treinamento no Rio Grande do Norte. O piloto conseguiu se ejetar e foi resgatado. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. Moradores de Parnamirim, região metropolitana de Natal, registraram o momento em que o piloto fez uma manobra para queimar o combustível da aeronave. Em seguida, ele posicionou o avião para uma área desabitada e fez o procedimento para se ejetar.