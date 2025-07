Cachorra é atacada por pitbull em São Paulo

Confira como está a cachorrinha que foi atacada por um pitbull no último final de semana, em São Paulo. Aysha estava deitada na calçada quando o pitbull chegou perto e avançou. Foram quase dois minutos até um homem levantar as patas traseiras do animal. Após o ataque o tutor prestou toda assistência necessária. Há mais de 20 anos, uma lei estadual obriga o uso de equipamentos de contenção para cães de raças consideradas perigosas, em São Paulo. Segundo a legislação, os animais devem usar coleira, guia curta, enforcador e focinheira em locais públicos.



