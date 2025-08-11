Logo R7.com
Café tem queda de preço de quase 4% em um mês

É o segundo mês seguido de queda

JR na TV|Do R7

Um dos produtos mais consumidos pelos brasileiros baixou de preço. O café teve queda de quase 4% em um mês. Na prateleira, os preços ainda assustam. Segundo o Índice de Preços ao Consumidor, houve uma ligeira queda no preço do café. No último mês, a redução foi 3,48% no valor do café em pó. É o segundo mês seguido de queda. Mesmo assim, o produto ainda acumula alta de mais de 76% nos últimos 12 meses.

