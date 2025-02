Caged: emprego com carteira assinada registra aumento de 16% em 2024

Os dados de contratações e demissões em 2024 mostram que o saldo de admissões foi positivo e quase 1,7 milhão de pessoas fecharam o ano com carteira assinada. Na comparação com 2023, o crescimento foi de 16,5%. O total de brasileiros com empregos formais aumentou 3,7%. O ritmo de geração de empregos foi compartilhado por todos os cinco setores da economia brasileira, mas o de serviços foi o maior deles.