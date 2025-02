Calor faz trilhos de via férrea dilatarem nesta quinta (20) no Rio de Janeiro

O calor desta quinta (20), no Rio de Janeiro, fez os trilhos de uma via férrea dilatarem, o que fez com que um trem descarrilasse e tombasse em Magé, na Baixada Fluminense. A circulação de trens foi suspensa por volta das 15h. Todos os passageiros que estavam nos vagões foram retirados em segurança. Segundo a concessionária que administra a via, a temperatura nos trilhos chegou aos 71°C.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!