Câmara começa a analisar projeto que busca dar transparência às emendas parlamentares

Na noite desta sexta (5), a Câmara dos Deputados começou a analisar o projeto que busca dar transparência às emendas parlamentares. O texto do relator, deputado Elmar Nascimento, foi protocolado há cerca de uma hora. Ele passou o dia em conversas com líderes e bancadas, mas não houve consenso. Muitas alterações devem ser feitas em plenário. Deve ficar fora da proposta o limite de R$ 11,5 bilhões para as emendas parlamentares.