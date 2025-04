Câmara declara perda de mandato do deputado Chiquinho Brazão

A Câmara cassou o mandato do deputado Chiquinho Brazão. A mesa diretora levou em conta a quantidade de faltas dele nas sessões da casa. Chiquinho Brazão está preso desde março do ano passado, apontado como um dos mandantes dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O conselho de ética da Câmara chegou a abrir um processo por quebra de decoro parlamentar, mas a ação não chegou a ser levada a plenário. Com a decisão de hoje, o processo deve ser arquivado.



