Câmara dos Deputados e Senado se preparam para a eleição das mesas diretoras neste sábado (1º)

O presidente Lula exonerou dez ministros, que são parlamentares, para que eles reassumam temporariamente os mandatos e possam votar nas eleições das presidências da Câmara do e do Senado. A sexta (31) foi de preparativos no Congresso. Deputados e senadores vão escolher, neste sábado (1º), presidente, vice-presidente e todos os integrantes das mesas diretoras. A partir da próxima semana, eles vão ser responsáveis por definir os assuntos debatidos no Congresso nos próximos dois anos.