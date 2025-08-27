Câmara pode votar PEC das Prerrogativas; medida protege deputados e senadores de processos e prisões

A Câmara dos Deputados pode votar nesta quarta-feira (27) as medidas que protegem deputados e senadores de processos judiciais e até mesmo da prisão. A chamada PEC das Prerrogativas proíbe investigações que não tenham aval do Congresso Nacional. A sessão de votação vai analisar duas propostas de emenda à Constituição com o mesmo foco: tornar mais difícil a condenação e a prisão de deputados e senadores. Uma amplia a imunidade parlamentar e impede investigações criminais sem autorização do Congresso. A outra acaba com o foro privilegiado, o que retira do Supremo Tribunal Federal a atribuição de julgar autoridades por crimes comuns, incluindo práticas como corrupção, desvio e lavagem de dinheiro. O texto é discutido desde 2021, em uma reação à prisão do então deputado Daniel Silveira. Hoje também é vista como uma resposta às recentes decisões do Supremo, incluindo as restrições no uso de emendas parlamentares. Os líderes se reuniram três vezes hoje para alinhar com o presidente da Casa, Hugo Motta, como cada partido deve votar.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!