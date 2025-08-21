Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Câmara pode votar projeto com regras para evitar que crianças tenham imagens exploradas na internet

O texto terá que passar pelo Senado

JR na TV|Do R7

A Câmara dos Deputados pode votar ainda nesta quarta-feira (20) o projeto que cria regras para evitar que crianças e adolescentes tenham suas imagens exploradas na internet e sejam expostas a conteúdos inadequados. O texto foi aprovado pelo Senado lá em 2022 e como sofreu modificações ainda terá que passar mais uma vez pelos senadores.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Adultização
  • Câmara dos Deputados
  • Crianças
  • Internet
  • Nacional
  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • Redes sociais
  • Senado

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.