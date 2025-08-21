Câmara pode votar projeto com regras para evitar que crianças tenham imagens exploradas na internet

A Câmara dos Deputados pode votar ainda nesta quarta-feira (20) o projeto que cria regras para evitar que crianças e adolescentes tenham suas imagens exploradas na internet e sejam expostas a conteúdos inadequados. O texto foi aprovado pelo Senado lá em 2022 e como sofreu modificações ainda terá que passar mais uma vez pelos senadores.



