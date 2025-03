Câmara publica pedido de licença de Eduardo Bolsonaro; deputado está nos EUA e foi substituído

A Câmara dos Deputados publicou, nesta sexta-feira (21), o pedido de licença de mandato do deputado Eduardo Bolsonaro. O parlamentar, que está nos Estados Unidos, justificou a ausência alegando necessidade de dois dias para tratamento de saúde e 120 dias para cuidar de interesses particulares. Como o afastamento ultrapassa o limite de 120 dias, um suplente foi convocado. O substituto é o missionário José Olímpio, também do PL de São Paulo, que tomou posse nesta sexta (21) de forma online.



