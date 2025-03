Caminhão-tanque com óleo diesel explode na rodovia Presidente Dutra

Um caminhão-tanque que transportava óleo diesel explodiu na rodovia Presidente Dutra, uma das mais movimentadas do país. A estrada chegou a ficar interditada nos dois sentidos por quase três horas. Segundo testemunhas, o motorista do caminhão perdeu o controle da direção quando saía da cidade do Rio de Janeiro. A parte da frente do veículo passou por cima de uma mureta de concreto, cruzou as pistas e só parou em um canteiro. O motorista conseguiu sair da cabine e teve ferimentos leves. A explosão foi tão grande que viaturas de 6 quartéis diferentes foram acionadas para combater o fogo. As causas do acidente serão investigadas, mas uma das hipóteses é de um curto-circuito no veículo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!