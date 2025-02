Caminhoneiro responsável pela colisão que matou 12 universitários recebe alta e é preso

O caminhoneiro responsável pela colisão que matou 12 estudantes universitários no interior de São Paulo recebeu alta do hospital e foi preso. Evandro Rogério Leite alegou ter perdido o controle da direção e tentou fugir depois do acidente. Neste sábado (22), uma multidão participou do velório de dez vítimas; outras duas foram veladas separadamente, a pedido da família.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!