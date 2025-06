Campanha criada em parceria com a RICtv, afiliada da RECORD, ganha dois ouros em Cannes

O Brasil voltou a brilhar no maior festival de criatividade do mundo - o Cannes Lions. Só hoje (18), foram 36 prêmios. Um deles foi para uma campanha criada em parceria com a RICTV, afiliada da RECORD. A festa da torcida do Operário, no Campeonato Paranaense, foi além do futebol. A chuva de papel picado da vitória virou cupons de desconto. Uma ideia criativa que rendeu dois ouros. O Brasil também marca presença em Cannes como líder de uma ideia poderosa: usar a criatividade para construir um futuro mais sustentável. Uma camiseta foi criada com algodão reciclado e óleos naturais da Amazônia. Combinando design, sustentabilidade e valorização da biodiversidade.



