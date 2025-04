Canadenses escolhem novo primeiro-ministro em meio à guerra comercial com os EUA

Ocorrem, nesta segunda-feira (28), as eleições do novo primeiro-ministro do Canadá. Tudo acontece em meio à guerra comercial com os Estados Unidos. Cerca de 29 milhões de eleitores estão aptos a votar para eleger o primeiro-ministro e 43 deputados. Mark Carney, do Partido Liberal, lidera as pesquisas de boca de urna. O conservador Pierre Poilievre aparece em segundo lugar. Os primeiros resultados devem começar a ser divulgados depois das 23h no horário de Brasília.



