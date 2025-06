Canários são encontrados com traficantes de animais silvestres no Pará

Em dois dias, quase mil canários foram encontrados com traficantes de animais silvestres, no Pará. A Polícia Rodoviária federal aumentou a fiscalização para coibir esse tipo de crime. Agentes da Polícia Rodoviária Federal encontraram 250 canários-da-terra confinados em gaiolas apertadas e sem ventilação, dentro de um carro. A apreensão foi feita em Altamira, no sudoeste do Pará. No dia seguinte, no município vizinho, em Vitória do Xingu, mais 700 canários-da-terra foram resgatados dentro de um ônibus. As aves foram entregues ao Ibama.



