Candidatos à Prefeitura de Curitiba cumprem agenda de compromissos nesta terça (14)

Os candidatos à Prefeitura de Curitiba (PR) cumpriram campanha nesta terça-feira (15). Eduardo Pimentel, do PSD, deu entrevistas, gravou para programas eleitorais e se encontrou com representantes do Conselho Regional de Medicina, quando detalhou propostas para a saúde. Cristina Graeml, do PMB, se encontrou com lideranças religiosas, gravou para o horário eleitoral e se reuniu com empresários, para quem apresentou propostas para estimular o empreendedorismo.