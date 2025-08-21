Canil é investigado por anunciar filhotes de cachorros na internet e não entregar os animais

Em Salvador (BA), um canil é investigado por anunciar filhotes de cachorro na internet, receber o pagamento e não entregar os animais. As vendas eram negociadas por meio da página do canil nas redes sociais, que acumulava mais de 15 mil seguidores. Os clientes eram atraídos pelos descontos com pagamentos via Pix. Um filhote, cujo preço original era de R$ 2.200, era anunciado por R$ 880. Após o pagamento, a proprietária do canil deixava de responder às mensagens dos compradores. Até o momento, a Polícia Civil da Bahia concluiu três inquéritos para apurar o crime de estelionato. Os processos já foram encaminhados à Justiça, e pelo menos 60 pessoas afirmaram ter sido vítimas do golpe do falso canil.



