Cantor britânico Ozzy Osbourne morre aos 76 anos

O cantor britânico Ozzy Osbourne morreu nesta terça-feira (22), aos 76 anos. A família confirmou a morte, mas não informou a causa. Ozzy Osbourne fundou o grupo Black Sabbath no final dos anos 60 e se tornou um dos nomes mais icônicos do rock. Somando a trajetória na banda e a carreira solo, vendeu mais de 100 milhões de discos em todo o mundo. Desde 2020, Ozzy Osbourne enfrentava as consequências da Doença de Parkinson.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!