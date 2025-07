Capital paulista registra 14 novos ataques a ônibus na madrugada deste sábado (19)

A madrugada deste sábado (19) foi de medo e violência para quem trabalha e anda no transporte público. Só a capital paulista registrou 14 novos ataques. Dois homens foram presos e dois adolescentes apreendidos. No estado, foram pelo menos 15 casos entre a noite de sexta-feira (18) e a manhã de hoje. Desde o mês passado, dez pessoas já foram detidas. A principal linha de investigação aponta para uma possível disputa entre empresas de transporte.



