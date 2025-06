Carga milionária de cigarros contrabandeados é descoberta em estaleiro clandestino no PA

Uma carga milionária de cigarros contrabandeados foi descoberta em um estaleiro clandestino construído na Ilha do Marajó, no Pará. Investigações da Polícia Federal mostram que os rios da região também são utilizados para o tráfico internacional de drogas. A Polícia Militar localizou, em Soure, um acampamento que seria utilizado como estaleiro clandestino de grandes embarcações. De acordo com a PM, o valor estimado do material apreendido ultrapassa R$ 4 milhões. A ação resultou também na apreensão de uma carga milionária de cigarros contrabandeados do Suriname. A Polícia Federal ainda apreendeu um barco semelhante a um submarino. A investigação procura descobrir se o barco pertence a um grupo criminoso internacional.



