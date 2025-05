Carlo Ancelotti é apresentado como o novo técnico da seleção brasileira no RJ

O novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, foi apresentado, nesta segunda-feira (26), no Rio de Janeiro. Até o momento, nenhum país conquistou a Copa do Mundo sob o comando de um técnico estrangeiro. Carlo Ancelotti quer mudar essa história e trazer o hexacampeonato ao Brasil em 2025. Durante a apresentação, o treinador italiano afirmou que é um sonho e um grande orgulho liderar a melhor seleção do mundo.



