Carnaval faz venda de bebidas alcoólicas crescer 30% no Brasil

Durante o Carnaval, a venda de bebidas alcoólicas cresceu 30% no Brasil. Em São Paulo , apenas vendedores autorizados pela prefeitura podem comercializar os produtos, mas muitos ambulantes clandestinos desafiam essa regra. A prefeitura apreendeu mais de 2 mil garrafas em seis dias. Em Goiânia (GO), foram confiscadas 2,5 mil garrafas falsificadas de whisky e vodka, resultando na prisão de um homem. O consumo dessas bebidas ilegais pode causar danos graves à saúde, pois, frequentemente, são adulteradas com metanol e etilenoglicol. Preocupada com os riscos, a Vanessa decidiu levar bebidas de casa para evitar perigos durante a folia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!