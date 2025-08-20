Carro de luxo avança sinal e provoca acidente em uma das principais avenidas de São Paulo
Colisão na Avenida Faria Lima, em São Paulo, destrói carro de R$ 1,5 milhão; ninguém se feriu gravemente
Na manhã desta quarta-feira (20), um carro de luxo avançou o sinal e provocou um acidente numa das principais avenidas do Itaim Bibi, em São Paulo. Ninguém se feriu com gravidade, mas a Porsche avaliada em R$ 1,5 milhão ficou destruído. O motorista é o influenciador Samuel Sant'anna, conhecido como Gato Preto. Ele chegou a ser encaminhado à delegacia, mas logo depois foi liberado. Gato Preto estava acompanhado da também influenciadora Bia Miranda.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas