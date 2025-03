Carro em alta velocidade mata duas pessoas na Alemanha e deixa outras várias feridas

Na Alemanha, duas pessoas morreram e várias ficaram feridas ao serem atropeladas. Uma câmera de segurança mostra o veículo em alta velocidade em direção a uma multidão que acompanhava um desfile de carnaval na cidade de Mannheim, no sudoeste do país. O promotor da cidade disse que o suspeito tem problemas mentais. Depois do atropelamento, o homem de 40 anos tentou cometer suicídio. Ele segue internado sob custódia da Justiça.