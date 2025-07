Carro invade shopping em Goiânia (GO)

Um motorista invadiu de carro o shopping de Goiânia. O homem foi preso em flagrante, mas depois da audiência foi liberado. Apesar da confusão ninguém se feriu. Gilberto Ribeiro Gonçalves, de 51 anos, foi preso em flagrante. O resultado do teste do bafômetro foi negativo. A família do motorista lamentou o caso e disse que ele tem problemas psiquiátricos desde a adolescência e que nos últimos dias estava sem a medicação.



