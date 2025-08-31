Cartórios lançam ferramenta digital para evitar golpes na venda de bens

Para evitar prejuízos com golpes na venda de imóveis, carros ou outros bens, cartórios de todo o país lançaram uma nova ferramenta digital: a Conta Notarial. O comprador deposita o dinheiro em uma conta administrada por um tabelião e o valor só é liberado após o cumprimento das cláusulas contratuais.

O principal problema que a Conta Notarial vem resolver é essa falta de segurança jurídica, em que você não conhece a pessoa com quem você está tratando e, por isso, fica inseguro de assinar um documento, de fazer o pagamento antecipado, de entregar um valor e não receber de volta o serviço prestado.

A ferramenta está disponível para pessoas físicas e jurídicas, com custo de 0,08% sobre o valor do contrato. As partes podem fazer a solicitação em cartórios habilitados. A lista está disponível no site contanotarial.org.br. A solução foi regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça. Vale tanto para pequenas quanto para grandes negociações.

