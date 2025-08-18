Casa Branca sedia nova reunião sobre guerra da Ucrânia

A reunião entre Donald Trump, Zelensky e líderes da Europa na Casa Branca terminou sem uma definição sobre o fim da guerra na Ucrânia. Porém, todos concordaram em garantir a segurança do país invadido pela Rússia, como se os ucranianos fizessem parte da aliança militar. Além de Trump e Zelensky, estavam presentes a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, o presidente finlandês, Alexander Stubb, o presidente francês, Emmanuel Macron, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, o chanceler alemão, Friedrich Merz, e o Secretário-Geral da Otan, Mark Rutte.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!