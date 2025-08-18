Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Casa Branca sedia nova reunião sobre guerra da Ucrânia

A reunião entre Donald Trump, Zelensky e líderes da Europa terminou sem definição sobre o fim da guerra

JR na TV|Do R7

A reunião entre Donald Trump, Zelensky e líderes da Europa na Casa Branca terminou sem uma definição sobre o fim da guerra na Ucrânia. Porém, todos concordaram em garantir a segurança do país invadido pela Rússia, como se os ucranianos fizessem parte da aliança militar. Além de Trump e Zelensky, estavam presentes a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, o presidente finlandês, Alexander Stubb, o presidente francês, Emmanuel Macron, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, o chanceler alemão, Friedrich Merz, e o Secretário-Geral da Otan, Mark Rutte.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • DER (Departamento de Estradas de Rodagem)
  • Donald Trump
  • Emmanuel Macron
  • Guerra
  • PlayPlus
  • Presidente
  • RecordPlus
  • Rússia
  • Ucrânia
  • Volodymyr Zelensky

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.