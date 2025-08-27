Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Casal é mantido refém dentro de casa em bairro nobre de São Paulo

Tiroteio deixa um suspeito morto; moradores estão preocupados com segurança na área

JR na TV|Do R7

Um casal foi mantido refém dentro de casa, num bairro nobre de São Paulo. Os criminosos levaram um cofre da residência. Um dos assaltantes morreu num tiroteio com policiais e os outros estão foragidos. As imagens mostram a fuga dos ladrões, às 6h30 da manhã. Do lado de fora, um carro dava cobertura e vai em direção a comunidade de Paraisópolis, vizinha ao bairro onde aconteceu o assalto. Os criminosos trocaram tiros com os PMs e parte deles fugiu a pé para a comunidade.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • PlayPlus
  • Polícia
  • RecordPlus
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)
  • Tiroteio

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.