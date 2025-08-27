Casal é mantido refém dentro de casa em bairro nobre de São Paulo

Um casal foi mantido refém dentro de casa, num bairro nobre de São Paulo. Os criminosos levaram um cofre da residência. Um dos assaltantes morreu num tiroteio com policiais e os outros estão foragidos. As imagens mostram a fuga dos ladrões, às 6h30 da manhã. Do lado de fora, um carro dava cobertura e vai em direção a comunidade de Paraisópolis, vizinha ao bairro onde aconteceu o assalto. Os criminosos trocaram tiros com os PMs e parte deles fugiu a pé para a comunidade.



