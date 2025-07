Caso Gritzbach: veja como peritos ajudaram a identificar suspeitos no caso da morte do empresário

O trabalho da perícia é fundamental para a solução de crimes. O Jornal da Record deste sábado (26) mostra como peritos do Instituto de Criminalística de São Paulo ajudaram a identificar os suspeitos no caso da execução do empresário Vinícius Gritzbach, em novembro do ano passado no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP). Acompanhe na reportagem!



