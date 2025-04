Caso Vitória: Maicol, principal suspeito, é indiciado por três crimes

A Polícia Civil marcou para a próxima semana a reconstituição do crime que vitimou a adolescente Vitória Regina, de 17 anos, em Cajamar, na Grande São Paulo. O único suspeito, Maicol Sales dos Santos, já está preso e foi indiciado por homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Nesta segunda-feira (31), peritos retornaram à casa onde o acusado morava para novas análises no local do crime. O crime teria ocorrido após Vitória ameaçar revelar um relacionamento entre os dois para a atual esposa de Maicol. O corpo da adolescente foi encontrado em uma área de mata após uma semana de buscas. A reconstituição está marcada para 10 de abril, mas o advogado de defesa informou que Maicol não deve participar, contestando as condições em que sua confissão foi obtida.



