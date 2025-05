Casos de síndrome respiratória aguda grave aumentam em 18 capitais devido à queda nas temperaturas

Com a queda nas temperaturas, os casos de síndrome respiratória aguda grave aumentaram em 18 capitais e têm preocupado autoridades de saúde. No estado de São Paulo, 35% das internações são por doenças respiratórias. Com o tempo mais frio, os vírus respiratórios tendem a circular com mais facilidade. Surge então uma dúvida comum: como saber se temos um simples resfriado ou algo mais sério? A resposta pode estar nos sintomas e na forma como o corpo reage nos primeiros dias da infecção. O ministro da Saúde reforçou a importância da vacinação contra a gripe para evitar casos graves.



