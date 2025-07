Um catamarã que saiu de Morro de São Paulo com destino a Salvador bateu em um barco de pesca e naufragou. Quase 100 pessoas foram socorridas. O resgate foi feito por embarcações da Marinha e dos Bombeiros. Helicópteros também sobrevoaram a área. As causas da colisão são investigadas.



