Catar propõe antecipar as discussões da segunda fase do acordo de cessar-fogo entre Hamas e Israel

O Catar, que participa das negociações do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, propôs antecipar as discussões da segunda fase do acordo, que prevê a libertação de outros grupos de reféns. A conversa estava prevista para começar no início de fevereiro, mas o primeiro-ministro do país afirma ser preciso antecipar as negociações. Neste sábado (25), o Hamas deve devolver outros quatro reféns.