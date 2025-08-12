CBF começa a debater implementação de fair play financeiro no futebol brasileiro

A CBF começou a debater oficialmente a implementação do "Fair play financeiro" no futebol brasileiro. A reunião é para criar regras para impedir que clubes gastem mais do que arrecadam, evitando assim o acúmulo de dívidas. O evento aconteceu na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro. E teve a presença de clubes e federações. Se aprovada, a nova regra poderá punir os clubes que gastarem mais do que arrecadam na temporada. O projeto deve ser entregue em 90 dias e pode entrar em vigor a partir do ano que vem.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!