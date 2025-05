CBF elege novo presidente no próximo domingo (25); Samir Xaud é o único candidato até o momento

No domingo (18), a Confederação Brasileira de Futebol vai ter um novo presidente. Samir Xaud é o único candidato registrado. O prazo para oficializar a candidatura termina amanhã (20), mas não deve ter outro nome na disputa. Samir Xaud é especialista em infectologia e medicina esportiva, e foi eleito presidente da Federação Roraimense de Futebol. O novo presidente eleito da CBF vai substituir Ednaldo Rodrigues, que foi afastado do comando da entidade por uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro, na semana passada.



