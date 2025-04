CCJ começa a analisar pedido de suspensão da ação no STF contra Alexandre Ramagem

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara começou a analisar nesta quarta-feira (30) o requerimento do Partido Liberal, para suspender a ação no Supremo Tribunal Federal contra o deputado Alexandre Ramagem. O relator do caso, deputado Alfredo Gaspar, recomendou o cancelamento da ação penal. A votação ficou para a semana que vem, depois de um pedido de vista coletivo. Ramagem é réu por participação no suposto plano que levou aos atos de oito de janeiro de 2023.



