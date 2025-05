Ceará bate o Sport e se coloca entre os cinco primeiros do Campeonato Brasileiro

Ceará e Sport abriram a 9ª rodada do Brasileirão na tarde deste sábado (17), em Fortaleza. Lucas Mugni abriu o placar para o time da casa. E no segundo tempo, Galeano ampliou, garantindo a vitória do Ceará por 2 a 0. Com a derrota, o time pernambucano segue na lanterna do campeonato.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!