Central do golpe: polícia de SP descobre apartamento equipado com antenas para se conectar a celular

A polícia descobriu um apartamento em São Paulo que funcionava como uma espécie de central do golpe. No local, os criminosos dispunham de antenas e transmissores que interrompiam os sinais da operadora e permitiam que eles se conectassem aos celulares de quem passava pela região. As vítimas recebiam diversas mensagens falsas e, se clicassem no link, tinham os dados roubados. No apartamento, dois suspeitos foram detidos e os equipamentos apreendidos.