Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia é inaugurado nesta terça (17)

Foi inaugurado nesta terça-feira (17) em Manaus o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia. O centro tem salão de monitoramento, sala de mapeamento de investigações, auditório e espaço para reuniões estratégicas. A estrutura vai permitir a atuação conjunta de forças brasileiras e estrangeiras contra o tráfico de drogas, o tráfico de armas, o desmatamento, as queimadas e o garimpo ilegal. Práticas que cresceram na região com o avanço do crime organizado. Com investimento de quase R$ 37 milhões, o centro de cooperação é uma das principais entregas do governo federal dentro do plano de segurança para a região. O projeto envolve nove estados, que fazem parte da Amazônia legal, e oito países com território na maior floresta tropical do mundo.



