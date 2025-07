Cerca de 1,4 mil celulares roubados são devolvidos para os donos no RJ

1.400 aparelhos foram devolvidos para os donos no Rio de Janeiro. A devolução faz parte de uma operação da Polícia Civil para combater o comércio ilegal de celulares e um alerta sobre o risco de comprar telefone sem origem comprovada. Desde maio, 270 pessoas foram presas no Rio e mais de 4.700 celulares recuperados. O aparelho apreendido passa por perícia e identificação até voltar para as mãos dos verdadeiros donos.



