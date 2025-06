Cerca de 16 bilhões de senhas de redes sociais e serviços online são vazadas e expostas na internet

16 bilhões de senhas de redes sociais e serviços online foram vazadas e expostas na internet. Foram ataques hackers simultâneos. O vazamento foi descoberto por especialistas em segurança digital da Europa. Foram invadidas contas da Apple, Google, Facebook, Telegram e empresas governamentais. As senhas foram exibidas em três bancos de dados abertos. A duração da exposição ainda está sendo investigada. Não foi um ataque isolado, mas ações conjuntas direcionadas a usuários de várias partes do mundo. A recomendação é trocar as senhas e reforçar a segurança das contas.



