Cerca de 300 armas de fogo são apreendidas em operações do MP e da PM, no interior de São Paulo

Cerca de 300 armas de fogo foram apreendidas em duas operações do Ministério Público e da Polícia Militar, no interior de São Paulo. Em uma delas, o arsenal foi encontrado em um sítio. Uma pessoa foi presa. A polícia apreendeu mais de 100 armas de fogo entre longas e curtas e ainda centenas de munições. Maquinários e equipamentos usados na fabricação clandestina das munições também foram recolhidos. O principal investigado nesse caso é colecionador de armas, atirador e caçador. Ele usava a licença para justificar o armazenamento do material, mas, dezenas de peças estão em situação irregular, segundo a polícia, que também encontrou vários materiais voltados à produção ilícita de munições.



