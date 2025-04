Cerca de 92 mil pessoas ainda estão sem luz após ventos de até 100 km/h atingirem o RS

No Rio Grande do Sul, 92 mil pessoas ainda estão sem luz depois que ventos de até 100 km/h atingiram dez municípios. Cerca de 360 mil imóveis chegaram a ficar sem energia elétrica depois do temporal desta segunda-feira (31). Na capital, uma câmera de monitoramento registrou o momento em que uma mulher foi atingida por uma árvore. A ventania também fez um caminhão tombar em cima da nova ponte do Guaíba. A rede de saúde municipal também foi afetada. Quatro unidades estão fechadas e outras 24 operam com restrição. Em Canoas, 292 residências perderam o telhado. Eldorado do Sul, que fica a 30 quilômetros de Porto Alegre, teve mais de 400 imóveis danificados.



