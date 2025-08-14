Chefe das forças armadas de Israel aprova plano militar para nova ofensiva na Faixa de Gaza
Tenente General muda posição; prioridade é resgate de reféns e ajuda humanitária
O chefe das forças armadas de Israel aprovou o plano militar para uma nova ofensiva na Faixa de Gaza. O tenente-general Eyal Zamir se posicionou contra a operação na semana passada. Mas nesta quarta-feira (13) decidiu seguir os planos do governo de assumir o controle da cidade de Gaza, a mais populosa da região. O local é considerado o último refúgio dos terroristas do Hamas e a prioridade é resgatar cerca de 50 reféns em cativeiro há quase dois anos. Pelo menos 20 estão vivos. Em discurso, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que a diplomacia não é o caminho para acabar com a guerra. O premiê ainda negou que Israel use a fome na Faixa de Gaza como arma contra o Hamas.
