Chefe do PCC, Marcola deixa presídio de segurança máxima, em Brasília, para fazer exames no joelho

Hoje (5), Brasília viveu alguns momentos de tensão. Tudo para que Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, passasse por exames médicos. A suspeita é que o homem apontado como chefe do PCC esteja com problemas no joelho. O comboio contava com agentes da Polícia Penal fortemente armados, helicópteros com atirador de elite, viaturas da Polícia Civil e da Polícia Militar do Distrito Federal. Em nota, a Secretaria Nacional de Políticas Penais disse que não divulga informações sobre a saúde de detentos nem sobre as operações de deslocamentos. Marcola é apontado como o principal chefe da maior facção criminosa do país, o PCC. Ele foi condenado a mais de 300 anos por diversos crimes, entre eles assalto a bancos, tráfico de drogas e narcoterrorismo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!