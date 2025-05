Chile, Uruguai e México suspendem a compra de frango do Brasil

Chile, Uruguai e México se juntaram aos países que suspenderam a compra de frango do Brasil. Nesta sexta (16), China, União Europeia e Argentina já tinham decidido interromper a importação. Neste sábado (17), o governo do Rio Grande do Sul montou barreiras sanitárias para conter a gripe aviária no estado. O foco do vírus foi detectado em uma propriedade rural que possui dois galpões com cerca de 17 mil aves. 99% delas morreram pela doença, e as demais foram sacrificadas.



