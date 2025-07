China critica tarifas de Trump ao Brasil e diz que EUA tentam interferir em assuntos do país

A China criticou as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump aos produtos brasileiros. O Ministério das Relações Exteriores chinês disse que os Estados Unidos estariam tentando interferir em assuntos internos do Brasil. Em declaração, a porta-voz do ministério, Mao Ning, disse que o respeito à soberania das nações é um dos princípios fundamentais da Organização das Nações Unidas (ONU). Confira.



