China, UE e Argentina suspendem compra de frango do Brasil após foco de gripe aviária no RS

O Rio Grande do Sul confirmou, nesta sexta (16), o primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial no país. O governo federal decretou estado de emergência zoosanitária. A reação mundial veio rápido. China, União Europeia e Argentina suspenderam a compra de frango do Brasil. O caso foi detectado no município de Montenegro, a 60 quilômetros de Porto Alegre. Frangos infectados foram identificados na propriedade rural. Quase 17 mil aves morreram e outros mil foram abatidas.



