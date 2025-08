Chuva forte alaga regiões da costa leste dos EUA

Fortes chuvas provocaram enchentes em regiões da costa leste dos Estados Unidos. No estado de Maryland, um menino morreu ao ser arrastado pela correnteza. Chuvas intensas na noite desta quinta-feira (31) também atingiram a cidade de Nova York, invadindo estações de metrô e de trem. Um vagão ficou parado em horário de pico por mais de duas horas. As autoridades declararam estado de emergência para inundações repentinas, que continuam em vigor nesta sexta-feira (1º).



